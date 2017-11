¿Con Tantos Idiomas En Nuestra Escuela, Cual Vamos A Enseñar?

Para el diez por ciento de estudiantes en Oregon quienes pertenecen a familias inmigrantes y hablan otros idiomas como el español, ruso, vietnamita, etc. Hay dos maneras de conseguir que ellos hablen el idioma inglés con fluidez: una es que ellos asistan a una escuela donde el currículum escolar es completamente en inglés y la otra manera es que ellos sean parte de un programa bilingüe.

Pero ya sea una educación o la otra, si estos estudiantes no llegan a hablar el inglés con fluidez, tendrán menos probabilidades de graduarse de la secundaria.

Cuando los niños del proyecto Clase del 2025 iniciaban el primer grado de primaria. Sus maestros en su escuela, estaban empezando un nuevo método de enseñanza del idioma inglés.

Este método se llama “Desarrollo del idioma Inglés” o “E-L-D” por sus siglas en Inglés. Este, enfatiza la instrucción del idioma inglés para todos los estudiantes en el salón de clases, hablen otro idioma o no.

Diferente al método de “Inglés como segunda lengua” o “ESL” por sus siglas en inglés, el cual era sólo para estudiantes que no hablaban inglés.

Observando la clase de primer grado, vimos que la maestra Karen McDonald usaba fotografías para lograr que los niños practiquen su conversación en inglés.

El ejercicio trataba de estructurar una historia, utilizando las palabras conectivas -primero - después - y finalmente, que en inglés son: first, then, and last.

“First, she will get some paper. Then, she will put ink on the stamp. Last, she will stamp the paper.” Karen McDonald habla ante su clase en inglés y sus alumnos repiten.

Después de este ejercicio les da a sus alumnos fotografías y les pide que ellos practiquen en pares.

Anais, una estudiante que pertenece al proyecto “Clase del 2025” tiene fotos de gente preparando palomitas de maíz.

“Primero ella pone el maíz en la máquina para hacer palomitas, luego el maíz revienta, y después ella y su papá comen juntos”. Le dice Anais en inglés a su compañero de clase.

La idea principal es poder utilizar estas estrategias, que son efectivas en estudiantes aprendiendo inglés como segunda lengua y aplicarlas a todos los niños en la clase, para ayudarles a que enriquezcan su vocabulario y aprendan “todos” a expresarse en el idioma inglés.

La escuela Earl Boyles a la que asisten la mayoría de los niños del proyecto ‘Clase del 2025” forma parte del distrito escolar David Douglas. Maestros en esta escuela han ganado premios educativos a nivel estatal y nacional por sus méritos en la instrucción del idioma inglés.

Maria Adams es una de las especialista de idiomas en la escuela.

“Nuestros estudiantes resaltan en su rendimiento comparado incluso con estudiantes de otros distritos escolares más grandes en Oregon. Somos buenos en este aspecto”. Dijo Maria Adams.

Aunque no hay duda que el distrito escolar David Douglas está triunfando con este método de enseñanza del inglés como segunda lengua, el “ELD”. Investigadores afirman que hay aún, una mejor manera de aprender el idioma inglés. La instrucción bilingüe, donde estudiantes pasan la mitad de su día de clases aprendiendo otro idioma, generalmente el español.

Más de 100 escuelas en Oregon ofrecen este programa bilingüe, pero hay un factor que los limita: encontrar maestros bilingües.

Mientras que el distrito escolar David Douglas puede entrenar a sus maestros la técnica de “ELD”. Los programas bilingües, generalmente dependen de encontrar maestros que hablen tanto el inglés, como otro idioma de manera fluida y en un nivel académico. Algo que ha sido un reto para administradores de las escuelas de Portland, como Alma Velazquez.

“Hace dos años atrás teníamos 9 ofertas de trabajo para maestros bilingües. Tuvimos que volver a diseñar nuestro modelo para poder llenar esas posiciones. Porque no pudimos encontrar a todos esos maestros bilingües que necesitábamos". Dijo Alma Velasquez.

Este otoño hay algunos distritos escolares en Oregon que todavía tienen ofertas de trabajo para maestros bilingües.

Pero no el distrito escolar de Portland. Es uno de varios distritos escolares, que está colaborando con universidades locales para el entrenamiento de futuros maestros bilingües.

Kevin Zapeta creció en Portland, hablando inglés y español. El llegó a ser maestro bilingüe en la escuela primaria Lent, gracias a una acuerdo con la Universidad Estatal de Portland.

Él ve la importancia de aprender el idioma nativo, para ayudar a adquirir el inglés como segundo idioma.

“Nuestros estudiantes del programa bilingüe hablan tanto español que es como si nada. Pueden cambiar del español al inglés como si nada”. Dijo Kevin Zapeta.

La especialista de idiomas de la primaria Earl Boyles, Maria Adams, está consciente de las ventajas de una educación bilingüe. Pero…

“Nuestra población estudiantil representa muchos idiomas, entonces si vamos a enseñarles otro idioma, como en el programa bilingüe - ?que lenguaje vamos a escoger? ”. Dijo Maria Adams

Portland es el distrito escolar más grande de Oregon y ofrece programas bilingües en varios idiomas. Pero para un distrito pequeño como David Douglas ofrecer este programa, es más difícil.

Ashley es parte del proyecto “Clase de 2025”. Ella empezó el pre-escolar solamente hablando español. Después de cinco años recibiendo su aprendizaje académico, solamente en inglés, Ahora dice que el inglés es su idioma preferido.

“Porque a veces entiendo a las justas el español. Porque no se todas las palabras”. Dijo Ashley.

Pero Ashley está tratando de aprender más su lengua nativa, por su propia cuenta, leyendo libros en español que obtiene de la biblioteca de su escuela.

