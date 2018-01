ICE Interrumpe Temporalmente Lista De Alguaciles Que No Cooperan Con Ellos

Versión en inglés (English version): ICE Temporarily Stops Publishing Report Naming Uncooperative Sheriffs

Por ahora, el departamento de Inmigacion y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), dejará de publicar una lista semanal en la que nombra a alguaciles que no cooperan con la agencia.

Desde que fueron emitidas estas listas por primera vez el mes pasado, las agencias policiales de todo el país criticaron la publicación, argumentando que la colaboración que ICE les pedía, iba en contra de la ley.

Las listas semanales son el resultado de una orden ejecutiva sobre inmigración, que firmó el Presidente Trump el pasado enero.

Alguaciles se encontraron nombrados en los reportes, si no cumplían con las peticiones de ICE de retener a las personas en sus cárceles por violaciones de inmigración.

Alguaciles en Oregon, Washington y otros estados, dijeron que los informes semanales de ICE contenían inexactitudes. Pero aún más problemático, argumentaron alguno de los alguaciles, es que de efectuar este tipo de detenciones, violarían la Constitución.

The New York Times informó por primera vez que ICE suspendía sus listas semanales.

Un número de sentencias en la corte federal, han puesto en duda las órdenes de retención de inmigrantes en las cárceles locales y estatales.

El 2013, un juez federal en Oregón dictaminó que dichas órdenes de ICE, no era lo mismo que ir ante un juez para obtener una orden judicial, lo que significaba que no era una manera suficientemente legal para retener a una persona en la cárcel.

"No parece que el Departamento de Seguridad Nacional todavía esté de acuerdo con las sentencias de los tribunales federales de Oregon, Pensilvania e Illinois, que hace que la retención de inmigrantes detenidos sea inconstitucional y eso sigue siendo desconcertante para mí", dijo el alguacil del Condado de Washington Pat Garrett, cuyo departamento fue nombrado en el primer informe que presentó ICE.

La portavoz de ICE, Sarah Rodriguez, dijo que la agencia continúa analizando sus metodologías de reporte, para que su información sea precisa.

Rodríguez dijo en un comunicado escrito, que los reportes semanales "han provocado conversaciones importantes entre ICE y las agencias policiales de todo el país, y que el informe reexaminado se agregará a esta discusión".



