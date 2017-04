Médico Del Joven DACA Detenido, Preocupado Sobre La Salud Mental De Su Paciente

Versión en ingles (English version): Doctor For Detained DACA Recipient Concerned About His Patient's Mental Health

El psiquiatra de un joven de Portland detenido por el departamento de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) ha pedido la liberación inmediata de su paciente.

En una carta entregada al Centro de Detención del Noroeste en Tacoma, el Dr. Michael Zalanka expresó que la salud mental de su paciente, Emmanuel Ayala Frutos, probablemente deteriorará si continúa detenido.

"Si hablamos de manera general, la condición psiquiátrica del Sr. Frutos es bastante frágil", escribió Zalanka, psiquiatra del Centro Médico Legacy Emmanuel en Portland.

La carta fue entregada a OPB, por el abogado de Frutos.

Frutos fue arrestado el 26 de marzo cuando oficiales de ICE llegaron a su casa. En enero, él fue atropellado por un automóvil mientras iba en una patineta, el accidente le ocasionó fracturas en ambas piernas. Mientras se encontraba recuperando en el hospital, Frutos fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo, tipo bipolar.

"Cuando lo evalué inicialmente, el Sr. Frutos tenía dificultades enormes para comunicarse de manera coherente y parecía tener poca percepción de su condición psiquiátrica", escribió Zalanka en su carta, la cual es parte de un paquete de correspondencias e información, diseñado para ayudar a conseguir la liberación de Frutos.

En el 2013, Frutos calificó para el Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Niñez, o DACA. Él estaba en proceso de renovar su estatus por tercera vez cuando fue detenido.

Desde el arresto de Frutos el mes pasado, su familia, activistas de inmigración y cuatro miembros de la delegación del Congreso de Oregon han exigido su liberación.

Colectivamente, han planteado preocupaciones acerca de la capacidad de la agencia de inmigración para asistir a alguien que necesita atención médica intensiva por lesiones recientes. También argumentaron que Frutos no es una persona de alto riesgo.

"Mi opinión médica es que el Sr. Frutos probablemente sufrirá deterioro psiquiátrico... con la detención y separación de su familia y la separación de su tratamiento de salud mental existente", escribió Zalanka. "Sus síntomas requieren una evaluación psiquiátrica frecuente y adecuada para poder administrar y ajustar sus medicamentos con seguridad".

Zalanka señala que Frutos experimentó "efectos secundarios graves" en respuesta a la primera medicación que le recetó para el tratamiento de sus síntomas psiquiátricos. Pero comenzó a mejorar significativamente después de que recibiera una medicina diferente, Abilify.

Los abogados de Frutos afirman, que Frutos ha recibido un medicamento diferente en el Centro de Detención del Noroeste.

ICE no respondió immediatamente a una petición para hacer comentarios al respecto. Pero en declaraciones anteriores, la agencia dijo que notificó al personal del Centro de Detención del Noroeste acerca de las necesidades médicas de Frutos, incluyendo medicamentos.

La agencia ha dicho que toma seriamente la "salud y el bienestar de todos los que están bajo su custodia".

ICE dijo que se le había permitido a la familia de Frutos que entregaran sus medicinas en la oficina de ICE en Portland, y estas fueron transferidas con él al centro de detención.